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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Дмитрий Козак не ответил на приглашение Майи Санду

Почему Дмитрий Козак не ответил на приглашение Майи Санду
19 октября
12:45 2021
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Зам. главы администрации президента РФ Дмитрий Козак проигнорировал приглашение президента Майи Санду посетить нашу страну. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица в ходе пресс-конференции.

«Что касается визита г-на Козака, он был приглашен президентом, но насколько мы информированы, он не приедет на этой неделе, в Москву поедет вице-премьер-министр Влад Кульмински для продолжения дискуссии», – заявила Гаврилица.

Впрочем, было бы странным, если бы высокопоставленный российский чиновник тут же откликнулся на приглашение президента Молдовы с учетом многочисленных весьма недружественных жестов, продемонстрированных Майей Санду после прошедшей нынешним летом встречи с Дмитрием Козаком, на которой глава государства заверяла кремлевского гостя в прямо противоположном. Словом, каков привет – таков и ответ. Печально только, что за бездумные действия властей платить по счетам придется не им, а всем гражданам страны.

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