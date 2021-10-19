Зам. главы администрации президента РФ Дмитрий Козак проигнорировал приглашение президента Майи Санду посетить нашу страну. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица в ходе пресс-конференции.

«Что касается визита г-на Козака, он был приглашен президентом, но насколько мы информированы, он не приедет на этой неделе, в Москву поедет вице-премьер-министр Влад Кульмински для продолжения дискуссии», – заявила Гаврилица.

Впрочем, было бы странным, если бы высокопоставленный российский чиновник тут же откликнулся на приглашение президента Молдовы с учетом многочисленных весьма недружественных жестов, продемонстрированных Майей Санду после прошедшей нынешним летом встречи с Дмитрием Козаком, на которой глава государства заверяла кремлевского гостя в прямо противоположном. Словом, каков привет – таков и ответ. Печально только, что за бездумные действия властей платить по счетам придется не им, а всем гражданам страны.