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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон уходит из парламента и с должности председателя ПСРМ

Игорь Додон уходит из парламента и с должности председателя ПСРМ
18 октября
12:55 2021
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Об этом сообщил сам лидер социалистов в ходе брифинга для СМИ.

«Через два месяца, в декабре, исполнится 10 лет, как я возглавил Партию социалистов. За это время вместе с командой мы добились всех возможных результатов и побед в молдавской политике. За 10 лет мы постепенно достигли впечатляющих политических результатов. Мы победили на парламентских выборах в 2014 и 2019 годах и у нас была самая крупная парламентская фракция, мы выиграли на президентских выборах в 2016 году, у нас был спикер социалист, премьер-министр, назначенный социалистами. Нынешний примар Кишинёва – из команды ПСРМ, а поддержанный социалистами кандидат на пост башкана Гагаузии дважды победила на выборах.

Хочу обратиться ко всем с ясным посылом – в предстоящие годы у Партии социалистов будут и другие важные победы, потому что сегодня всё больше людей понимают путём сравнения, что во времена правления социалистов было лучше.

Недостаточно быть самым лучшим и самым профессиональным, но нужно вовремя принимать решения. Сегодня у нас состоялось заседание Политисполкома ПСРМ, мы обсудили несколько вопросов:

1. Мы решили, что на съезде 18 декабря будут внесены поправки в устав партии, чтобы ею руководил коллективный партийный орган. Должности председателя ПСРМ не будет.

2.Я решил сдать мандат депутата парламента. Я не вижу смысла находится в этом парламенте. Думаю, что могу принести пользу в другой должности. Заявление будет передано секретариату парламента. Решение принято, потому что моя роль как лидера оппозиции будет более эффективной вне парламента, мы будем ходить из дома в дом, из села в село, буду более активным при общении с людьми. Хочу показать, что не скрываюсь за иммунитетом», – заявил Додон.

Игорь Додон также уточнил чем займется после ухода из парламента.

«Буду укреплять молдо-российские отношения. Вы видите, что происходит между Молдовой и Россией. Повестка из–за действий нынешних властей полностью отсутствует. Нет ясной политики для сельхозпроизводителей, в отношении людей, которые находятся в России, мы отказались импортировать Sputnik V, который люди ждут. Я согласился возглавить новую организацию – Союз деловых людей, которая уже зарегистрирована», – уточнил Игорь Додон.

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