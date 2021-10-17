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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 октября 296577 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 октября 296577 излечившихся
17 октября
22:06 2021
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На сегодняшний день в стране 296577 человек прошли лечение и 7241умер от инфекции COVID-19.    

На 17 октября в Молдове подтверждены  316529 случаев заражения новым коронавирусом.      

В настоящее время 8949 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16239 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1924 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 173 в крайне тяжелом состоянии(31 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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