На сегодняшний день в стране 296577 человек прошли лечение и 7241умер от инфекции COVID-19.

На 17 октября в Молдове подтверждены 316529 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8949 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16239 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1924 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 173 в крайне тяжелом состоянии(31 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).