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Газета "Кишиневские новости"

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Почему гей-сообщество Молдовы празднует победу

Почему гей-сообщество Молдовы празднует победу
15 октября
21:10 2021
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Так отреагировали представители ЛГБТ после голосования ПДС за Стамбульскую конвенцию.

Центр Gender-DOC, который представляет интересы геев и лесбиянок в Молдове, приветствует голосование большинства ПДС в парламенте за Стамбульскую конвенцию. В то время как нынешняя власть утверждает, что утвержденный документ не продвигает интересы сексуальных меньшинств, Центр Gender-DOC назвал принятие конвенции победой.

«ПОБЕДА! Вчера, 14 октября, Молдова ратифицировала Стамбульскую конвенцию», – говорится в сообщении, размещенном на странице Gender-DOC в социальной сети.

Напомним, что священнослужители Молдовы осудили решение депутатов, проголосовавших за Стамбульскую конвенцию. Ранее несколько стран ЕС отказались ратифицировать данный документ, считая, что он продвигает интересы гей сообщества в ущерб традиционным ценностям под предлогом ликвидации насилия в семье.

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