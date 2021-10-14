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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 октября 292877 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 октября 292877 излечившихся
14 октября
20:55 2021
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На сегодняшний день в стране 292877 человек прошли лечение и 7137 умерли от инфекции COVID-19.    

На 14 октября в Молдове подтверждены  312442 случая заражения новым коронавирусом.      

В настоящее время 7725 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16486 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2422 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 279 в крайне тяжелом состоянии(44 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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