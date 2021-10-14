Эксперт-социолог Дору Петруци предупреждает о том, что некомпетентность властей превратила страну в санитарную бомбу.

«Молдова превратилась в санитарную бомбу. Запутанные сообщения или уход от них тех, кто давал уроки, будучи в оппозиции. Невосприятие, импровизации, конфликты, беспорядок… все начинают видеть, а эта констатация действительна не только в отношении здравоохранения.

«Хорошие времена» перейдут (очень) быстро в список шуток – Молдова-история успеха, Молдова без бедности, европейская интеграция, независимая пресса и т.д.»,- написал эксперт в социальной сети.

Напомним, что число случаев заболеваний коронавирусом и спровоцированных им смертей продолжает увеличиваться. Накануне было отмечено 2052 новых заболевших и 29 летальных исходов. Министр здравоохранения Алла немерено тем временем считает, что причин для паники нет, потому что высокие показатели стали следствием статистической ошибки.