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Газета "Кишиневские новости"

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Дору Петруци: Молдова превратилась в санитарную бомбу

Дору Петруци: Молдова превратилась в санитарную бомбу
14 октября
18:55 2021
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Эксперт-социолог Дору Петруци предупреждает о том, что некомпетентность властей превратила страну в санитарную бомбу.

«Молдова превратилась в санитарную бомбу. Запутанные сообщения или уход от них тех, кто давал уроки, будучи в оппозиции. Невосприятие, импровизации, конфликты, беспорядок… все начинают видеть, а эта констатация действительна не только в отношении здравоохранения.

«Хорошие времена» перейдут (очень) быстро в список шуток – Молдова-история успеха, Молдова без бедности, европейская интеграция, независимая пресса и т.д.»,- написал эксперт в социальной сети.

Напомним, что число случаев заболеваний коронавирусом и спровоцированных им смертей продолжает увеличиваться. Накануне было отмечено 2052 новых заболевших и 29 летальных исходов. Министр здравоохранения Алла немерено тем временем считает, что причин для паники нет, потому что высокие показатели стали следствием статистической ошибки.

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