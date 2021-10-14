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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Спыну обвинил Российскую Федерацию в энергетическом шантаже

Почему Спыну обвинил Российскую Федерацию в энергетическом шантаже
14 октября
15:50 2021
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Выступая перед парламентариями вице-премьер-министр Андрей Спыну заявил, что Молдову энергетически шантажируют. Высказывание прозвучали во время его выступления с центральной трибуны парламента. Спыну попытался убедить граждан в том, что Молдова испытывает проблемы из-за ошибок, допущенных в период коммунистов.

«Вы довели страну до состояния, когда ее шантажируют»,– сказал Спыну.

Напомним, что в конце сентябре истек срок действия контракта на поставку природного газа в Молдове. Нынешнему правительству до сих пор не удалось достичь договоренностей с «Газпромом», который по истечению контракта поставляет голубое топливо в Молдову по цене 790 долларов за кубометр.

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