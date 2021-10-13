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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове введено чрезвычайное положение в сфере энергопоставок

В Молдове введено чрезвычайное положение в сфере энергопоставок
13 октября
21:15 2021
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Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

«Вводим чрезвычайное состояние для того, чтобы подготовиться к любому сценарию. Чрезвычайное состояние необходимо, чтобы соответствующие ведомства могли предпринять меры для защиты граждан и энергетической безопасности страны»,- сказал Спыну.

Министр сообщил, что правительство приняло решение о компенсациях для всех потребителей, включая и юридические лица, из-за роста цен на газ. Также решено обеспечить поставки мазута из госрезерва с тем, чтобы снизить потребление природного газа предприятием Termoelectrica. Кроме того, Еnergocom обязали закупить природный газ в Украине и Румынии на следующие несколько месяцев.

Спыну подчеркнул, что переговоры будут продолжены для того, чтобы добиться хороших условий для Молдовы.

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