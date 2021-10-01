В нынешнем году, накануне зимы тонна угля выросла в цене с 3500 леев до 4000 леев. Одновременно увеличилась и стоимость угольных брикетов. Если в прошлом году тонну такого топлива можно было приобрести за 3800 леев, сегодня уже ниже 4000 леев не найти.

Стоимость дров доходить до 900 леев.

Напомним, что представители Moldovagaz обратились в НАРЭ с запросом об увеличении тарифа на природный газ на 35%. Если он будет утвержден, стоимость голубого топлива вырастет с 4,3 до 6 леев.