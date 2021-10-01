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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове вслед за топливом и хлебом выросла цена на уголь

В Молдове вслед за топливом и хлебом выросла цена на уголь
01 октября
14:30 2021
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В нынешнем году, накануне зимы тонна угля выросла в цене с 3500 леев до 4000 леев. Одновременно увеличилась и стоимость угольных брикетов. Если в прошлом году тонну такого топлива можно было приобрести за 3800 леев, сегодня уже ниже 4000 леев не найти.  

Стоимость дров доходить до 900 леев.

Напомним, что представители Moldovagaz обратились в НАРЭ с запросом об увеличении тарифа на природный газ на 35%. Если он будет утвержден, стоимость голубого топлива вырастет с 4,3 до 6 леев.

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