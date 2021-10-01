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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Игорь Додон подарил церкви в Штефан-Водэ Иверскую икону Божией Матери

Игорь Додон подарил церкви в Штефан-Водэ Иверскую икону Божией Матери
01 октября
14:25 2021
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В первый день октября председатель ПСРМ Игорь Додон принял участие в освящении храма Святого Иоанна Крестителя в городе Штефан-Водэ. Чин освящения совершил Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир в сослужении собора священников.

После нескольких лет работы над строительством этого культового сооружения, возведенного при поддержке жителей и местного предпринимателя, сегодня православные верующие в этом районе стали свидетелями радостного события освящения храма.

«Выражаю глубокую признательность и уважение строителям, а также настоятелю храма, священнику Иоанну за огромные многолетние усилия, направленные на то, чтобы у местных жителей было место для поклонения Господу», – написал по завершении освящения храма Додон.

Экс-президент поздравил жителей с произошедшим событием и подарил церкви Иверскую икону Божией Матери, также именуемую «Вратарница», доставленную со святой горы Афон.

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