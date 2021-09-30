Четверг, 30 сентября 2021, 00:46

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Почему власти Молдовы не торопятся заключать контракт с Газпромом

Почему власти Молдовы не торопятся заключать контракт с Газпромом
30 сентября
13:45 2021
Версия для печати

Блок коммунистов и социалистов потребовал проведения срочных парламентских слушаний с отчетом вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну относительно переговоров по газовому контракту. В начале заседания депутат Олег Рейдман напомнил, что 30 сентября истекает действующий договор, подписанный между Молдовой и Газпромом.

«Завтра контракт с Газпромом не будет действовать. Что будет? На каком мы этапе? Кто ведет переговоры и где? Когда все закончится, и мы будем уверены, что Молдова получит необходимый объем газа», – задался вопросами Олег Рейдман.

Однако депутаты ПДС не поддержали инициативу Блока коммунистов и социалистов. Видимо, партия власти совместно с президентом Санду по рекомендациям зарубежных советников затеяла некую тайную комбинацию, из которой рассчитывает извлечь политический капитал. А на то, что простым жителям из-за этого придется мерзнуть зимой и оплачивать непомерно дорогой газ, им, скорее всего, наплевать. 

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,54–0,63%
EUR20,32–0,76%
GBP23,64–0,31%
UAH0,66–0,70%
RON4,11–0,80%
RUB0,24–0,52%

Курсы валют в MDL на 30.09.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд