Блок коммунистов и социалистов потребовал проведения срочных парламентских слушаний с отчетом вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну относительно переговоров по газовому контракту. В начале заседания депутат Олег Рейдман напомнил, что 30 сентября истекает действующий договор, подписанный между Молдовой и Газпромом.

«Завтра контракт с Газпромом не будет действовать. Что будет? На каком мы этапе? Кто ведет переговоры и где? Когда все закончится, и мы будем уверены, что Молдова получит необходимый объем газа», – задался вопросами Олег Рейдман.

Однако депутаты ПДС не поддержали инициативу Блока коммунистов и социалистов. Видимо, партия власти совместно с президентом Санду по рекомендациям зарубежных советников затеяла некую тайную комбинацию, из которой рассчитывает извлечь политический капитал. А на то, что простым жителям из-за этого придется мерзнуть зимой и оплачивать непомерно дорогой газ, им, скорее всего, наплевать.