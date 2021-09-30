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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты ПДС решили засекретить закупку американской военной техники

Депутаты ПДС решили засекретить закупку американской военной техники
30 сентября
13:45 2021
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Парламентское большинство ПДС отвергло предложение Блока коммунистов и социалистов заслушать министра обороны по поводу закупок американской военной техники на 5 млн долларов.

Депутаты Блока обратили внимание, что многомиллионные закупки осуществляются в условиях, когда власти заявляют об отсутствии средств на оплату тестов для педагогов.

Фракция Блока коммунистов и социалистов предложила, чтобы министр предоставил полную информацию о качестве и количестве приобретенного военного снаряжения, а также условиях закупки. Однако депутаты из партии президента Санду ответили на это категорическим отказом. Такая линия поведения вызывает множество вопросов у простых граждан. Например, зачем Молдове, придерживающейся по Конституции нейтралитета, новое вооружение, к тому же закупаемое втайне от налогоплательщиков? Кстати, уместно в который раз спросить у властей: зачем нашей стране вообще армия, которая явно небоеспособна, по крайней мере, противостоять ближайшим соседям ни при каких обстоятельствах не сможет. Не намерены же мы сами нападать на кого-либо… Для таких целей наша армия бы сгодилась, но уже на второй день от нее бы точно ничего не осталось.

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