Ассоциация иностранных инвесторов разработала и представила седьмое издание «Белой книги». Сборник содержит 10 глав, посвященных таким сферам как юстиция, налоговое законодательство, трудовые отношения, конкуренция, управление отходами, цифровизация экономики, медицина, фармацевтика, земельные вопросы, телекоммуникации и финансы. Так, в числе приоритетов для иностранных компаний значится неограниченный доступ к сельхозугодьям нашей страны – с правом купли/продажи этих активов для иностранных фирм.

«Иностранные инвесторы рекомендуют и считают рациональным изменить законодательство (ст. 6 Закона № 1308-XIII от 25 июля 1997 о нормативной цене и способах купли-продаже земли) в целях исключения норм, которые ограничивают право покупать/продавать земли сельхоз назначения юридическими лицами с участием иностранного капитала…», – указывается в тесте.

Еще одним аргументом иностранных инвесторов является то, что данное положение молдавского законодательство противоречит европейской директиве 88/361 / CEE, а также пунктам Плана действий Молдова – ЕС.