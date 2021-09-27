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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты Блока коммунистов-социалистов встретились с Джанни Букиккио

Депутаты Блока коммунистов-социалистов встретились с Джанни Букиккио
27 сентября
21:35 2021
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Вице-председатель Парламента Влад Батрынча, являющийся и вице-председателем  Парламентской Ассамблеи Совета Европы, вместе с депутатом Блока коммунистов и социалистов Аделой Рэйляну и  экс-министром юстиции Фадеем Нагачевским встретились в Страсбурге с Председателем Венецианской комиссии, Джанни Букиккио. 

Глава Венецианской комиссии приветствовал утверждение на прошлой неделе парламентом Молдовы поправок в Конституцию, направленных на повышение независимости судебной системы. Проект судебной реформы был разработан Министерством юстиции во главе с Фадеем Нагачевским, и был зарегистрирован в парламенте в декабре 2020 года. Проект является частью Национального плана действий по внедрению Соглашения об Ассоциации Республика Молдова – Европейский Союз. 

Джанни Букиккио подчеркнул, что Венецианская комиссия будет оказывать всю необходимую поддержку властям Республики Молдова для обеспечения независимости государственных институтов. Венецианская комиссия также продолжит наблюдать за соблюдением верховенства закона в нашей стране, а также за тем, чтобы законы и законопроекты соответствовали стандартам правового государства и европейским нормам.

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