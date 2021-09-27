Вице-председатель Парламента Влад Батрынча, являющийся и вице-председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы, вместе с депутатом Блока коммунистов и социалистов Аделой Рэйляну и экс-министром юстиции Фадеем Нагачевским встретились в Страсбурге с Председателем Венецианской комиссии, Джанни Букиккио.

Глава Венецианской комиссии приветствовал утверждение на прошлой неделе парламентом Молдовы поправок в Конституцию, направленных на повышение независимости судебной системы. Проект судебной реформы был разработан Министерством юстиции во главе с Фадеем Нагачевским, и был зарегистрирован в парламенте в декабре 2020 года. Проект является частью Национального плана действий по внедрению Соглашения об Ассоциации Республика Молдова – Европейский Союз.

Джанни Букиккио подчеркнул, что Венецианская комиссия будет оказывать всю необходимую поддержку властям Республики Молдова для обеспечения независимости государственных институтов. Венецианская комиссия также продолжит наблюдать за соблюдением верховенства закона в нашей стране, а также за тем, чтобы законы и законопроекты соответствовали стандартам правового государства и европейским нормам.