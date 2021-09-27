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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове медиков хотят заставить вернуть пособие в 16 тыс. леев

В Молдове медиков хотят заставить вернуть пособие в 16 тыс. леев
27 сентября
21:20 2021
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Часть врачей обязаны возместить государству единовременную выплату в размере 16 тыс. леев, которую они получили в результате заболевания коронавирусом, сообщает портал Telegraph.md, ссылаясь на источники в Финансовой инспекции Минфина.

Инспекторы ведомства считают, что получить пособие имели право только те медики, которые заразилось COVID-19 на рабочем месте. Все остальные должны возместить средства.

Напомним, что Минфин возглавляет Думитру Будянски – выдвиженец ПДС, представители которой во время выборов неизменно говорили о помощи медицинским работникам.

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