Часть врачей обязаны возместить государству единовременную выплату в размере 16 тыс. леев, которую они получили в результате заболевания коронавирусом, сообщает портал Telegraph.md, ссылаясь на источники в Финансовой инспекции Минфина.

Инспекторы ведомства считают, что получить пособие имели право только те медики, которые заразилось COVID-19 на рабочем месте. Все остальные должны возместить средства.

Напомним, что Минфин возглавляет Думитру Будянски – выдвиженец ПДС, представители которой во время выборов неизменно говорили о помощи медицинским работникам.