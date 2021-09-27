В Молдову доставлена первая партия военной техники США на сумму в один миллион долларов. Как сообщается в пресс-релизе дипмиссии Соединенных Штатов, Вашингтон таким образом «помогает Республике Молдова модернизировать свою оборону, чтобы защитить нейтралитет и суверенитет». Власти Молдовы пока не дали внятных пояснений как этот шаг вписывается в конституционный статус страны о нейтралитете.

«Сегодня мы доставили военную технику США, которая поможет Молдове именно в этом. Правительство Молдовы выделило 1 миллион долларов из общей суммы в 5 миллионов долларов на эту покупку, чтобы продолжить преобразование Национальной армии в силу, которая вносит вклад в национальную оборону, оказывает жизненно важную поддержку гражданским властям и вносит вклад в международные миротворческие операции (…) Вторая партия должна прибыть в ближайшее время», – отмечается в пресс-сообщении.