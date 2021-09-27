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Газета "Кишиневские новости"

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Зачем Молдова закупила военную технику США на 20 млн леев

Зачем Молдова закупила военную технику США на 20 млн леев
27 сентября
21:20 2021
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В Молдову доставлена первая партия военной техники США на сумму в один миллион долларов. Как сообщается в пресс-релизе дипмиссии Соединенных Штатов, Вашингтон таким образом «помогает Республике Молдова модернизировать свою оборону, чтобы защитить нейтралитет и суверенитет». Власти Молдовы пока не дали внятных пояснений как этот шаг вписывается в конституционный статус страны о нейтралитете.

«Сегодня мы доставили военную технику США, которая поможет Молдове именно в этом. Правительство Молдовы выделило 1 миллион долларов из общей суммы в 5 миллионов долларов на эту покупку, чтобы продолжить преобразование Национальной армии в силу, которая вносит вклад в национальную оборону, оказывает жизненно важную поддержку гражданским властям и вносит вклад в международные миротворческие операции (…) Вторая партия должна прибыть в ближайшее время», – отмечается в пресс-сообщении.

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Ирина Нам

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