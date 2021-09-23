Социалист Василе Боля заявил, что главным образом сделано это для того, чтобы Наталья Молошаг, в прошлом адвокат Майи Санду, проголосовала за замену нынешнего Генерального прокурора Александра Стояногло, так как омбудсмен – также и член Высшего совета прокуроров.

Напомним, что адвокатом Майи Санду был и Николай Рошка, нынешний член Конституционного суда. Его назначали на эту должность, несмотря на то, что в ходе конкурса он не набрал наибольшего количества баллов.