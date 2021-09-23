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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон встретился с послом РФ в Молдове Олегом Васнецовым

Игорь Додон встретился с послом РФ в Молдове Олегом Васнецовым
23 сентября
15:15 2021
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Во время прошедшей встречи с послом РФ В Молдове Олегом Васнецовым председатель ПСРМ Игорь Додон обсудил различные аспекты двустороннего сотрудничества. В ходе беседы стороны выступили за укрупнение и углубление стратегического партнерства между государствами.

Игорь Додон также выразил соболезнование народу России в связи с недавней трагедией в Перми, рассказав, что сегодня в молдавском парламенте по инициативе депутатов Блока коммунистов и социалистов была объявлена минута молчания в память погибших во время теракта в Перми.

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