Социалисты потребовали, чтобы министр здравоохранения Алла Немеренко объяснила в парламенте причины подорожания медикаментов.

Депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко предложил вызвать в парламент руководителей министерства здравоохранения и Агентства медикаментов. Однако парламентарии правящей партии отказались проголосовать за данную инициативу.

В тоже время депутат ПДС Дан Перчун предложил провести слушания в профильной парламентской комиссии, на которой и принять решение: необходимо ли вызывать Немеренко в парламент.

Напомним, что вслед за ростом цен на топливо и продукты питания подорожали и медикаменты.