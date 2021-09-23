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Газета "Кишиневские новости"

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Почему депутатов ПДС не тревожит подорожание лекарств

Почему депутатов ПДС не тревожит подорожание лекарств
23 сентября
15:10 2021
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Социалисты потребовали, чтобы министр здравоохранения Алла Немеренко объяснила в парламенте причины подорожания медикаментов.

Депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко предложил вызвать в парламент руководителей министерства здравоохранения и Агентства медикаментов. Однако парламентарии правящей партии отказались проголосовать за данную инициативу.

В тоже время депутат ПДС Дан Перчун предложил провести слушания в профильной парламентской комиссии, на которой и принять решение: необходимо ли вызывать Немеренко в парламент.

Напомним, что вслед за ростом цен на топливо и продукты питания подорожали и медикаменты.

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