На сегодняшний день в стране 269685 человек прошли лечение и 6632 умерли от инфекции COVID-19.

На 22 сентября в Молдове подтвержден 285321 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 6244 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16430 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1731 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 130 в крайне тяжелом состоянии(10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).