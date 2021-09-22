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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 сентября 269685 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 сентября 269685 излечившихся
22 сентября
22:11 2021
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На сегодняшний день в стране 269685 человек прошли лечение и 6632 умерли от инфекции COVID-19.    

На 22 сентября в Молдове подтвержден 285321 случай заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 6244 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16430 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1731 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 130 в крайне тяжелом состоянии(10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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