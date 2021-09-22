С 1 октября граждане Молдовы смогут посещать свадьбы или парки только с сертификатом о вакцинации. Решение принято чрезвычайной комиссией в здравоохранении. Новые ограничения не были объяснены министром Аллой Немеренко, которая посоветовала читать документ. В нем указано, что в Кишиневе и Бельцах, где введен красный код, средние образовательные учреждения будут работать в обычном режиме, а техникумы и ВУЗы – онлайн.

Публичные и частные предприятия должны оптимизировать свою работу, переходя на удаленный режим.