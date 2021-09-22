Председатель ПСРМ Игорь Додон решил напомнить как в 2011 году Джо Байден, тогда вице-президент США, посетил Кишинев, чтобы поддержать проевропейские власти…, после чего произошла кража миллиарда, приватизация Banca de Economii, концессия Кишиневского аэропорта.

А в 2021 году президент США Джо Байден с трибуны ООН хвалит проевропейские власти Молдовы. Что будет дальше, спрашивает Игорь Додон?

«В 2011 году, во время визита в Республику Молдова, господин Байден озвучил примерно те же месседжи о молдавской демократии, которые он сейчас озвучил с трибуны ООН в качестве президента Соединенных Штатов. И тогда, и сейчас нам было послано сообщение о том, что Молдова – это история успеха, что молдаване должны гордиться достижениями демократии, что реформы должны быть продолжены, а экономика построена, и т.д. и т.п.», – написал экс-президент Молдовы.

Додон подчеркнул, что все это красивые слова, но они совершенно не соответствовали тогда и не соответствуют сейчас действительности в стране.

А «история успеха», о которой раструбили Филат и правительство АЕИ, оказалась историей политического и экономического кошмара, когда из банковской системы был украден миллиард, отданы Banca de Economii и Кишиневский аэропорт. В это же время страну калечили олигархи, а люди предпочитали эмиграцию, разочаровавшись в так называемой молдавской демократии, которой мы должны были гордиться.

«Еще более удивительно то, что наши внешние партнеры не извлекли уроков 2011 года и теперь, в 2021 году, повторяют примерно те же послания, не адаптируя их к реалиям Молдовы, не принимая во внимание свою ошибку в оценке внутренней политики. Господин Байден поспешил похвалить и посчитать успешной еще одну историю – теперь под руководством Майи Санду. Эта история уже начинает превращаться для молдаван не в предмет для гордости, а в экономический, социальный и управленческий кошмар. Чего нам ждать на этот раз? К злоупотреблениям правосудием, политической полиции, к другим махинациям и кражам и к обнищанию населения за счет повышения тарифов и цен? Это уже происходит, и молдаване этим совсем не гордятся, они снова разочарованы, как и после 2011 года», – сделал заключение Игорь Додон.