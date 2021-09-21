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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 сентября 268771 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 сентября 268771 излечившийся
21 сентября
20:35 2021
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На сегодняшний день в стране 268771 человек прошел лечение и 6617 умерли от инфекции COVID-19.     

На 21 сентября в Молдове подтверждены 283950 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 6198 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16698 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1735 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 133 в крайне тяжелом состоянии(11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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