На сегодняшний день в стране 268771 человек прошел лечение и 6617 умерли от инфекции COVID-19.

На 21 сентября в Молдове подтверждены 283950 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 6198 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16698 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1735 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 133 в крайне тяжелом состоянии(11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).