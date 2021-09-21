Кандидатом ПДС на должность мэра Бельц Борис Маркоч является депутат и бизнесмен Борис Маркоч. В предвыборной кампании журналисты выяснили многочисленные противоречивые факты о данном активисте ПДС.

Маркоч является собственником компании Marsharcon и бывшим муниципальным советником от ПДС. Согласно декларации о доходах за 2020 год, Маркоч является миллионером, а совокупный доход его семьи превышает 2 млн леев.

Официально семья Маркоч владеет 7 участками, двумя домами и квартирой. В то же время депутат ПДС сообщил, что владеет единственным автомобилем Toyota RAV4 2009 года стоимостью 17 тыс. евро. При этом он передвигается на машине Mercedes GLA 2019 года, цена которой примерно 70 тыс. евро.

Согласно журналистским расследованиям компания Marsharcon за последние два года выиграла тендеры на 30 млн леев.

Весьма любопытна и насыщенная политическая жизнь ставленника ПДС: всего за несколько лет он умудрился сменить несколько политформирований. Так, став парламентарием в 2010 году по спискам ЛДПМ, Маркоч в 2016 году уже присоединился к команде Влада Плахотнюка. А через три года – в 2019- он уже преданный сторонник Майи Санду.