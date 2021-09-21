Полученные Молдовой 236 млн долларов США должны быть возмещены МВФ в виде вливания в уставной капитал, а до тех пор наша страна будет выплачивать проценты за использование в размере 0,15% годовых. Согласно расчетам минфина правительство Молдовы ежегодно в виде процентных платежей будет выплачивать по 6,2 млн леев за так называемую безвозмездную помощь МВФ до тех пор, пока не возместит полученную сумму международной финансовой структуре.