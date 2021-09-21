Вторник, 21 сентября 2021, 18:41

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Социалисты почтили память невинных жертв теракта в Перми

Социалисты почтили память невинных жертв теракта в Перми
21 сентября
15:40 2021
Версия для печати

Председатель ПСРМ Игорь Додон вместе с депутатами парламента, муниципальными советниками и активистами Партии социалистов возложил цветы у здания посольства Российской Федерации в Кишиневе в память невинных жертв теракта, совершенного 20 сентября в Перми.

«Мы строго осуждаем эту бессмысленную жестокую выходку террориста, которого, мы не сомневаемся, настигнет заслуженная суровая кара. Терроризму нет оправдания!

Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым, а всему братскому народу России – мира, стабильности и процветания», – написал лидер социалистов в социальной сети.

socialistii.md






socialistii.md






Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,57–0,38%
EUR20,62–0,35%
GBP24,02–0,37%
UAH0,66–0,29%
RON4,17–0,36%
RUB0,24–0,07%

Курсы валют в MDL на 21.09.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд