Председатель ПСРМ Игорь Додон вместе с депутатами парламента, муниципальными советниками и активистами Партии социалистов возложил цветы у здания посольства Российской Федерации в Кишиневе в память невинных жертв теракта, совершенного 20 сентября в Перми.

«Мы строго осуждаем эту бессмысленную жестокую выходку террориста, которого, мы не сомневаемся, настигнет заслуженная суровая кара. Терроризму нет оправдания!

Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым, а всему братскому народу России – мира, стабильности и процветания», – написал лидер социалистов в социальной сети.

socialistii.md













