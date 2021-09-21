Расходы значительно превышают бюджет, выделенный Национальной кассой медицинского страхования. Например, Бельцкой больнице, куда долгое время свозили заражённых со всего севера страны, НКМС задолжала 17 миллионов леев. Сейчас там на лечении находятся более 300 ковид-пациентов.

“Каждый случай обходится в 8 900 леев. Мы получаем финансирование в соответствии с имеющимся контрактом, но пациентов мы вылечили куда больше”, – сказал директор Бельцкой клинической больницы Сергей Ротарь.

В то же время, как отметил директор бельцкой больницы, если в прошлом году поступали преимущественно пациенты в умеренно тяжёлом состоянии, то сейчас много болеющих с сильной кислородной недостаточностью. Лечить их дороже, отмечают в кишинёвском Институте скорой помощи.

“Часть расходов на тяжёлых и очень тяжёлых пациентов в отделениях интенсивной терапии не была учтена при установлении тарифа, оказавшегося примерно на 700 леев ниже”, – отметил директор Института скорой помощи Михаил Чокану.

И это — не единственный просчёт, говорят врачи.

“У нас очень высокие затраты на лекарства и расходные материалы. Кроме того, в контракт не включены расходы на утилизацию медицинских отходов. Только они составляют 5 миллионов леев. А к зарплатам медиков, которые лечат ковид-пациентов, должны доплачивать ещё 100% ставки”, – отметил Чокану.

Глава Кишинёва Ион Чебан во время заседания в мэрии заявил, что по вине НКМС больницы накопили долги перед поставщиками медикаментов и расходных материалов: “В некоторых случаях компании отказываются дальше поставлять медицинские изделия по контракту. Это серьёзно затрудняет работу больниц и лечение пациентов”.

Руководство Национальной кассы медицинского страхования пока не прокомментировало ситуацию, пообещав сделать это до конца дня во вторник, 21 сентября.