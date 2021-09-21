Вслед за топливом и продуктами питания цены стремительно растут и на медикаменты. На это жалуются пользователи социальных сетей, рассказывая, что в сентябре препарат для лечения вируса стоит 90 леев, тогда как летом он был почти на 30 леев дешевле, сообщает ТВ6. Увеличение цен подтвердили и представители аптек, сообщив, что некоторые лекарства подорожали почти на 100 леев. В фармацевтических компаниях нам ответили, что ситуацию они прокомментируют в ближайшие дни.

”У нас наблюдается ”экономический рост”, но только местами и для кого-то. С июня по сентябрь цены на многие лекарства, в том числе и на этот препарат, выросли на 20-30%. Власть не вмешивается, чтобы не спугнуть это ”положительное” явление”, — с иронией написал в социальных сетях бывший коммунист Виктор Степанюк о препарате от кашля, который часто используется в борьбе с вирусными инфекциями, и который за последние месяцы подорожал почти на 30 леев.

Съемочная группа ТВ6 побывала в нескольких аптеках, чтобы проверить информацию.

На вопрос о цене сиропа от кашля кассир ответила: 93 лея 75 банов. А на напоминание, что недавно этот препарат стоил 70 леев, был получен утвердительный ответ и уточнение, что уже прошел месяц как он подорожал.

В другой аптеке такая же ситуация. Цены растут практически каждый день, а некоторые препараты стоят на 100 леев дороже, признались фармацевты.

От роста цен страдают все, но особенно пенсионеры. Например, вышедшая из аптеки женщина призналась, что купила лекарств от давления и боли в сердце на 800 леев. При этом ее пенсия всего лишь 1200 леев. Выходит, что всю пенсию ей пришлось оставить в аптеке…

Многие покупатели, разумеется, недовольны высокими ценами на медикаменты.

И считают, что сейчас нет никакого контроля сверху над фармацевтами и везде хаос.

На попытки журналистов tv6 прояснить ситуацию, Оксана Балан, ответственная за связи с общественностью в Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям, попросила перезвонить на следующий день.

А председатель Ассоциации фармацевтов Ион Згырку сказал, что увеличение стоимости вызвано якобы ростом цен на топливо и нефтепродукты.

Согласно исследованию Министерства здравоохранения, в Республике Молдова аптеки являются одними из самых посещаемых учреждений. Ежедневно там бывает более 150 000 человек.