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Газета "Кишиневские новости"

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Какие ограничительные меры, связанные с COVID, ждут жителей Молдовы

Какие ограничительные меры, связанные с COVID, ждут жителей Молдовы
21 сентября
15:05 2021
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Министр экономики Серджиу Гайбу настаивает на идее доступа в столовые и рестораны только на основании сертификата о вакцинации или тесте на COVID. Министр, убежден, что решение об этом будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

«В других государствах одним из самых эффективных мер является доступ в потенциально опасные зоны только на основании трех условий: сертификата о вакцинации, отрицательного теста или документа, подтверждающего наличие антител. В Молдове самым плохим вариантом стал бы локдаун, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы не оказаться в этой ситуации. Именно поэтому необходимы ограничительные меры, но позволяющие избежать локдауна,- заявил Серджиу Гайбу в эфире телеканала TVR Moldova.

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