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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон поздравил с победой на выборах партию «Единая Россия»

Игорь Додон поздравил с победой на выборах партию «Единая Россия»
20 сентября
16:45 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон поздравил с уверенной победой на выборах в Государственную Думу партию «Единая Россия», которой удалось сохранить конституционное большинство.

«Партия социалистов и «Единая Россия» несколько лет назад заключили соглашение о сотрудничестве, и теперь, я уверен, наши отношения получат новый импульс для развития во имя укрепления стратегического партнерства Молдовы и России.

Кроме того, поздравляю Социалистическую политическую партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с очередным прохождением в нижнюю палату российского парламента», – написал в социальной сети Игорь Додон.

Он отметил, что партия «Справедливая Россия – За правду» также является еще одним важнейшим партнером Партии социалистов, а сотрудничество политформирований продолжится во благо народов Молдовы и России.

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