В разгар сельхоз сезона дизтопливо продолжает дорожать. Национальное агентство по регулированию в энергетике установило на вторник, 21 сентября, цену за литр солярки в 16,85 леев, что на 3 бана дороже, действующих расценок. В то же время стоимость бензина впервые снизилась, правда, всего лишь на 3 бана – до 20,92 леев.

Напомним, что с 2 сентября действуют поправки в закон о нефтепродуктах, за которые проголосовало парламентское большинство ПДС. Инициатива предусматривает ежедневное установление лимитов цен на бензин и солярку. В итоге владельцы заправок почти ежедневно непрерывно повышают цены на топливо, что в свою очередь, вызвало цепную реакцию и вынудило последовать их примеру многих других производителей. Даже на хлеб в некоторых районах цены стали подозрительно расти. Особую тревогу вызывает то, что новые власти хладнокровно наблюдают за происходящим, не пытаясь остановить зарвавшихся «бизнесменов», оправдывая свое бездействие тем, что якобы цены на бензин и солярку целиком зависят от поставщиков. Хотя даже школьникам понятно, что в столь специфической сфере как топливо, где доходность весьма высока, есть немалые резервы, и власти вправе заставить монополистов заморозить цены за счет снижения прибыли. Впрочем, некоторые аналитики уже давно подозревают новое высшее руководство страны в корпоративной связи с владельцами АЗС. И пока все происходящее вынуждает верить, что такие предположения имеют под собой основания.