Эксперт Центра юридических ресурсов Ион Гузун считает, что назначение Юрия Подарилова во главе генерального инспектората полиции «позором», поскольку Подарилов был фигурантом дела о коррупции. Об этом Гузун написал в социальной сети.

«Назначение лица, задержанного с поличным при получении взятки, но освобожденного из-за процедурных моментов является двойным позором – так как те, кто проводил уголовное расследование, совершили непростительные ошибки (не знаю – намеренные ли), так и руководства МВД, которое назначило его на эту должность.

Прекращение дела по процедурным причинам не исключает совершенного факта. Хорошо – для нас, а не для юстиции. Юстиция – вы сами знаете и о словах и о фактах», – написал Гузун.

Уточним, что Юрий Подарилов был назначен главой Генерального инспектората полиции по предложению министра МВД Анны Ревенко. В 2017 год Подарилов был осужден на 4 года после задержания с поличным при получении взятки в 10 тыс. евро.