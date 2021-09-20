Избиратель сам виноват, что рыночная война никогда не заканчивается
Должен ли вляпавшийся во власть политик знать, помнить, или предполагать, что ему придётся отвечать перед избирателями за вещи, которые он не вписал в свою электоральную программу и даже за те, которые не смог бы предугадать даже Нострадамус? Ведь не трудно вспомнить, что в разное время разная по своей идеологической направленности молдавская власть пострадала из-за ниоткуда весть появившегося «народного фронта», затем «конфликта на Днестре», а затем, и не раз, из-за рыночных обвалов под названием «чёрный вторник». Даже сосредоточенной на Pennsylvania Avenue, Washington, D.C., самой сильной и независимой на планете власти пришлось признать и даже поклясться в том, что фатальная формула «9/11»придумана не в Штатах, а есть продукт мирового терроризма, удары которого трудно предугадать.
Майя Санду не желает отвечать перед миллионом своих избирателей за рост цен на нефтепродукты в результате образовавшейся международной рыночной конъюктуры. Не стоит приводить здесь цитаты, выражающие её скрытую или показную надутость, стоило, может быть, вообразить ещё раз невинное представительное личико власти. Да, 550 $ – цена газа в Кишиневе, а известные биржи торгует им уже по 1000 $ за тыс.куб. «И причём тут я?» – спрашивает человек с гарвардским дипломом. ПДС ведь не обещала бороться с мировыми процессами отрицательного характера… Утрируя, в меру напыщенности главы государства, если завтра потоп, то молдаванам не зарезервируют ни одного места в ковчеге, потому что Майя Санду не знала и знать не желает ни о каком глобальном потеплении. Позиция удобная, но смешная. Чтобы не сказать больше.
Глупость власти удачно обрамлена словами поддержки экономистов регионального масштаба и местных деятелей крупного культурного калибра.
Один бывший министр экономики разложил прямо в Фейсбуке карты экономического Таро, уверяя, что часто выпадающая карта Дьявола, это не звериный оскал зимы, а вежливый кивок пенсионеров нынешней власти.
Известный сценарист или поэт, не переживает за то, что его стихи никто не читает, ровно как и за повышение цен на продукты первой необходимости, для него важен следующий ход в шахматно-политическом поединке генпрокурора с президентом. Ведь главное, как подметили ровно сто лет назад большевики, не само качество жизни, а как ляжет карта справедливости брошенная сверху.
Впрочем, даже из потопа или тепловой смерти Вселенной есть выход в виде простого частного случая.
Про-европейский и – задним числом – антисоветский министр использовал в своём частном случае бывшие номенклатурные связи КПСС, чтобы стать румынским продавцом нефти и жить немного другой жизнью, чем испытывающие постоянные лишения полмиллиона пенсионеров примерно его возраста.
В случае антироссийски настроенного писателя, полезно вспомнить, что карьеру он сделал благодаря бесплатному образованию в московском ВУЗ-е, что позволяет ему сейчас получать приличную стипендию Сороса.
А в нашем частном случае с ценами на газ, Майя Санду могла спокойно принять предложенный Москвой дипломатический диалог и, хотя бы из сострадания к соотечественникам, выторговать у «Газпрома» подъемную для молдаван цену.