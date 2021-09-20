Должен ли вляпавшийся во власть политик знать, помнить, или предполагать, что ему придётся отвечать перед избирателями за вещи, которые он не вписал в свою электоральную программу и даже за те, которые не смог бы предугадать даже Нострадамус? Ведь не трудно вспомнить, что в разное время разная по своей идеологической направленности молдавская власть пострадала из-за ниоткуда весть появившегося «народного фронта», затем «конфликта на Днестре», а затем, и не раз, из-за рыночных обвалов под названием «чёрный вторник». Даже сосредоточенной на Pennsylvania Avenue, Washington, D.C., самой сильной и независимой на планете власти пришлось признать и даже поклясться в том, что фатальная формула «9/11»придумана не в Штатах, а есть продукт мирового терроризма, удары которого трудно предугадать.

Майя Санду не желает отвечать перед миллионом своих избирателей за рост цен на нефтепродукты в результате образовавшейся международной рыночной конъюктуры. Не стоит приводить здесь цитаты, выражающие её скрытую или показную надутость, стоило, может быть, вообразить ещё раз невинное представительное личико власти. Да, 550 $ – цена газа в Кишиневе, а известные биржи торгует им уже по 1000 $ за тыс.куб. «И причём тут я?» – спрашивает человек с гарвардским дипломом. ПДС ведь не обещала бороться с мировыми процессами отрицательного характера… Утрируя, в меру напыщенности главы государства, если завтра потоп, то молдаванам не зарезервируют ни одного места в ковчеге, потому что Майя Санду не знала и знать не желает ни о каком глобальном потеплении. Позиция удобная, но смешная. Чтобы не сказать больше.

Глупость власти удачно обрамлена словами поддержки экономистов регионального масштаба и местных деятелей крупного культурного калибра.

Один бывший министр экономики разложил прямо в Фейсбуке карты экономического Таро, уверяя, что часто выпадающая карта Дьявола, это не звериный оскал зимы, а вежливый кивок пенсионеров нынешней власти.

Известный сценарист или поэт, не переживает за то, что его стихи никто не читает, ровно как и за повышение цен на продукты первой необходимости, для него важен следующий ход в шахматно-политическом поединке генпрокурора с президентом. Ведь главное, как подметили ровно сто лет назад большевики, не само качество жизни, а как ляжет карта справедливости брошенная сверху.

Впрочем, даже из потопа или тепловой смерти Вселенной есть выход в виде простого частного случая.

Про-европейский и – задним числом – антисоветский министр использовал в своём частном случае бывшие номенклатурные связи КПСС, чтобы стать румынским продавцом нефти и жить немного другой жизнью, чем испытывающие постоянные лишения полмиллиона пенсионеров примерно его возраста.

В случае антироссийски настроенного писателя, полезно вспомнить, что карьеру он сделал благодаря бесплатному образованию в московском ВУЗ-е, что позволяет ему сейчас получать приличную стипендию Сороса.

А в нашем частном случае с ценами на газ, Майя Санду могла спокойно принять предложенный Москвой дипломатический диалог и, хотя бы из сострадания к соотечественникам, выторговать у «Газпрома» подъемную для молдаван цену.