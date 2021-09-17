Новоизбранный председатель ЦИК Анжелика Караман является активистом ПДС. Больше того, Караман являлась кандидатом ПДС на местных выборах 2019 года. Канал Radar Politic подготовил видеоматериал, демонстрирующий партийную принадлежность председателя ЦИК.

«В иной реальности, если бы ЦИК возглавил член ДПМ, ПСРМ, ЛП или даже Платформы DА, гражданское общество, послы и свободная пресса раз за разом высказывали бы свою озабоченность и осуждали бы политизацию ведомства ответственного за выборы. Но в нашей реальности ПДС назначает члена партии председателем ЦИК. Свободная пресса молчит, послы делают вид, что не слышат, а аффилированные власти телеграм-каналы пишут то, что им указали», – подытоживает Radar Politic.