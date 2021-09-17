Cтановиться в позицию страуса при переговорах по цене на природный газ – безответственно, заявил экономист Роман Кирка. Он отметил, что в этом вопросе политический диалог является важным фактором для влияния, пусть и незначительного, на цену на голубое топливо. По его мнению, у Молдовы практически нет альтернатив для снабжения страны энергоресурсами.

«Газопроводы Яссы-Унгены и Унгены-Кишинев уже импортируют определенное количество газа, порядка 19 населенных пунктов получают газ по альтернативному газопроводу. Идея диверсификации газопроводов от стратегической концепции энергетической безопасности с последующим применением так называемых европейских пакетов далека от внедрения», – отметил эксперт.

Напомним, что руководство Молдовы упрямо отказывается участвовать в переговорах о заключении нового газового контракта.