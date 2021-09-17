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Газета "Кишиневские новости"

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Для Молдовы за 9 месяцев цена пригородного газа выросла в 4 раза

Для Молдовы за 9 месяцев цена пригородного газа выросла в 4 раза
17 сентября
13:47 2021
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В последние два месяца Молдова закупает природный газ по цене в четыре раза дороже, чем в начале 2021 года. Об этом заявил директор Национального агентства по регламентированию в энергетике Штефан Крянгэ в интервью радиостанции Europa Liberă.

«В августе нас проинформировали, что Moldovagaz импортировала по цене 440 долларов за тысячу куб.м., а в сентябре цена была 550 долларов. В начале года было 127 долларов», – объяснил Крянгэ.

Уточним, что в начале октября истекает контракт на поставку газа из РФ. Пока неизвестно по какой цене Молдова будет его закупать. Президент страны Майя Санду заявила, что этот вопрос не входит в компетенцию властей. При этом стоит отметить, что за последние 20 лет представители молдавского правительства неизменно входили в группу переговорщиков.

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