В последние два месяца Молдова закупает природный газ по цене в четыре раза дороже, чем в начале 2021 года. Об этом заявил директор Национального агентства по регламентированию в энергетике Штефан Крянгэ в интервью радиостанции Europa Liberă.

«В августе нас проинформировали, что Moldovagaz импортировала по цене 440 долларов за тысячу куб.м., а в сентябре цена была 550 долларов. В начале года было 127 долларов», – объяснил Крянгэ.

Уточним, что в начале октября истекает контракт на поставку газа из РФ. Пока неизвестно по какой цене Молдова будет его закупать. Президент страны Майя Санду заявила, что этот вопрос не входит в компетенцию властей. При этом стоит отметить, что за последние 20 лет представители молдавского правительства неизменно входили в группу переговорщиков.