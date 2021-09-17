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Газета "Кишиневские новости"

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Почему законопроекты ПДС не прошли антикоррупционную экспертизу

Почему законопроекты ПДС не прошли антикоррупционную экспертизу
17 сентября
13:47 2021
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Согласно пресс-коммюнике ведомства в результате изучения трех законопроектов, подготовленных депутатами ПДС, были выявлены значительные пробелы.

Так законопроект об изменении Закона о дорогах, предложенный депутатом ПДС Алайбой, и предназначенный для создания инфраструктуры для велосипедистов и пешеходов, содержит риски. Эксперты подсчитали, что внедрение поправок в жизнь вызовет дополнительные расходы общественных средств и посоветовали больше внимания обратить за разработку подзаконных нормативных актов.

Другая инициатива Алайбы предполагает отмену запрета на импорт запчастей для автомобилей. Согласно отчету авторов антикоррупционной экспертизы проект позволяет импортировать все, что угодно, что значительно увеличивает риски.

А третий проект ПДС, касающийся фармацевтической деятельности, может привести к импорту поддельных лекарств, считают в ведомстве.

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