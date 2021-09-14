Президентская резиденция в Кондрице пустует, однако Санду иногда приезжает туда, “чтобы погулять в лесу”. Об этом сама президент заявила в рамках передачи на частном телеканале.

«Я была там несколько недель назад, гуляла в лесу. Там сейчас никто не живет, есть идеи проектов, но нужны деньги. Расскажу, если найдём финансовые ресурсы», – сказала она. Стоит отметить, что ранее экс-глава аппарата президента Андрей Спыну сообщил, что на содержание резиденции в Кондрице на 2021 год запланированы 2,3 млн леев.