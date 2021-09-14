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Газета "Кишиневские новости"

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Как государство тратит миллионы леев на прогулки Санду в лесу

Как государство тратит миллионы леев на прогулки Санду в лесу
14 сентября
11:37 2021
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Президентская резиденция в Кондрице пустует, однако Санду иногда приезжает туда, “чтобы погулять в лесу”. Об этом сама президент заявила в рамках передачи на частном телеканале.  

«Я была там несколько недель назад, гуляла в лесу. Там сейчас никто не живет, есть идеи проектов, но нужны деньги. Расскажу, если найдём финансовые ресурсы», – сказала она. Стоит отметить, что ранее экс-глава аппарата президента Андрей Спыну сообщил, что на содержание резиденции в Кондрице на 2021 год запланированы 2,3 млн леев.

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