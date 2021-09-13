Бывшие политические партнеры и эксперты начинают терять терпение. Скоро в новую власть полетят «тухлые яйца»

Вот и наступил момент, когда Майе Санду и ее партии стали предъявлять претензии эксперты, аналитики и бывшие политические партнеры. Кто-то говорил о необходимости выждать традиционные сто дней, кто-то предупреждал, что медовый месяц быстро закончится. Но из-за того, что ожидания были очень большие, а власть Майя Санду получила самую полную, желающих спросить, пусть пока не по гамбургскому счету, но все же по существу, становится немало.

Предупредительные звоночки включили депутаты первого молдавского парламента.

Эколог Алеку Реницэ, упомянув о необходимости соблюдать стодневный мораторий, все-таки обратил внимание, что уже было много поводов для критики властей. Он их перечислил: «подход к приднестровской проблеме, визит Дмитрия Козака в Кишинёв, визит нашего президента в Киев». «Наблюдается тенденция, при которой любая точка зрения, не устраивающая электорат ПДС, сразу же подвергается критике. Этот электорат считает, что если мы 4 года будем бить в барабаны, то у нас будут более хорошие результаты», — отметил экс-депутат.

Политолог Анатолий Царану, чтобы подбодрить власть, заговорил о ее успехах в отношениях с «зарубежными партнерами». «На внешней арене были достигнуты заметные успехи, Республика Молдова вновь появилась в поле зрения важнейших канцелярий. После того дефицита международных отношений, который мы испытывали во времена Додона, сегодня перед нами открыты все двери», — констатировал аналитик.

Однако эта похвала подразумевает определенную двойственность.

Во-первых, общеизвестно, что Запад сделал все возможно и невозможное, чтобы привести Майю Санду и ее партию к власти. Действовали и США, и ЕС, и Германия, и страны Прибалтики, и Румыния, и Украина. Все помогали Санду взять управление страной в свои руки. И было бы очень странным, если бы они теперь отказались от контактов с новым правительством и президентом. Другими словами, нет никаких заслуг режима Санду в том, что «Молдова появилась в поле зрения важнейших канцелярий».

Во-вторых, не стоит забывать, что сегодня Москва и Пекин – важнейшие игроки на евразийском континенте. Есть ли прогресс в отношениях с Россией и Китаем? Его нет. Более того, мы видим, что во взаимодействиях с Москвой возникает определенная напряженность. Обещали не вводить блокаду в Приднестровье, а ввели, прячась за спину Украины. Но Москву не проведешь дешевыми трюками. Начались атаки на российские СМИ по схемам Плахотнюка. Отозван посол РМ из Москвы, а новый так и не назначен. Никто из руководства не пытается начать переговоры по поставкам газа на следующий год. Фермеры выбрасывают свою продукцию на свалку — в экспорте молдавских фруктов в Россию полный провал, но никто и пальцем не пошевелил, чтобы обсудить с Москвой важную проблематику.

Так что успехи на внешней арене, это очень большой аванс, а, возможно, и аналитическая издевка.

Говоря о внутренних делах, Анатолий Царану был более критичным. «Даже нынешнее повышение пенсий случилось благодаря внешним финансовым вливаниям. В следующем году, если не будут запущены двигатели экономики, нам снова придётся обратиться за внешней помощью. В сфере общения властей с широкой общественностью наблюдаются досадные изъяны, и эти изъяны уже начали подтачивать репутацию властей”, — заключил известный политолог.

Василе Нэстасе, еще один бывший депутат и политический партнер ПДС, представляет платформу «Достоинство и Правда», он также не смог сдержаться. «Все больше и больше людей информируют меня о назначении на ключевые посты в МВД (и не только) некоторых пособников олигархов, погрязших в коррупции и прежних схемах», — говорит Нэстасе.

Экс-депутат предупредил, что он готовит сенсационные досье.

«Я был поражен, узнав, что этой страной правят из тени грязные «инструменты» бывших олигархов. Компрометация законности из-за таких нарушений может быть непоправимой», — подчеркнул политик.

Обвинил нынешнюю власть в сговоре с назначенцами Плахотнюка и Александр Петков, также экс-депутат парламента. По его мнению, ПДС и НАРЭ ведут грязную игру вокруг грядущего серьезного повышения тарифов на газ и последующего роста цен. Нас ждут именно драконовские тарифы на газ, которые повлекут за собой рост тарифов на электроэнергию, воду, увеличение себестоимости ВСЕЙ продукции и услуг, уверен Александр Петков. «Поэтому, наверняка, есть некое тайное соглашение между правящей партией и действующим руководством НАРЭ, которое должно будет принять одно из самых непопулярных решений в стране. А уже после принятого решения можно будет и повозмущаться в парламенте, и собрать толпу недовольных под стенами НАРЭ, и даже грозно помахать пальчиком, ну и отправить в отставку врагов народа», — считает экс-депутат.

И с ним трудно не согласиться, потому что все последние недели мы наблюдаем поступательное повышение цен на нефтепродукты, а в целом за август цены выросли примерно на пять процентов. Единственное, чего мы не видим, так это серьезных и профессиональных действий властей.

Все происходящее точно и в свойственной ему отрезвляющей и образной терминологии объяснил бывший вице-премьер Александр Муравский. Он нашел время и понаблюдал, как правящее большинство в парламенте заслушивало отчет Национальной комиссии по финансовому рынку, когда вопрос даже не был включен в повестку дня.

«Мне стало страшновато. Когда такая свора самовлюблённых, амбициозных, безграмотных, а в некотором смысле просто туповатых, не обладающих достаточным профессиональным и жизненным опытом существ, собираются в одно время в одном месте и получают власть, чтобы права качать, ничего хорошего эту страну не ждёт», — поделился своими впечатлениями Александр Муравский.

И задал убийственный вопрос: «И вот эти безмозглые «грамотеи» ринулись строить правовое государство?».

Общественное недовольство накапливается слишком быстро. Власть думает, что вот сейчас повысит пенсии, и народ успокоится. Это очень наивное предположение. Молдову ожидают тяжелейшие времена, а главные должности в стране, похоже, достались людям, которые даже не способны осознать уровень проблем, с которыми сталкивается общество.

Они по инерции как победители, политические «наполеончики», расхаживают по сцене, рассаживают на видные места своих родственников и агентов и ждут рукоплесканий. Но уже по всему чувствуется, что единственное, что им следует ожидать, – «тухлые яйца», неодобрительный гул, топанье ногами, а может быть даже и рукоприкладство, не способных сдержать себя обитателей политической галерки.