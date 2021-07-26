Британский школьник начал свое путешествие длинной в 321 км от своего дома в Йоркшире до Вестминстера, чтобы повысить осведомленность населения о климатических изменениях. Об этом пишет ВВС.

Джуду всего 11 лет, но он всерьез обеспокоен климатическими изменениями и хотел бы привлечь к этой проблеме внимание как можно большего числа людей. Джуд вдохновился книгой «Dire Predictions», рассказывающей о глобальном потеплении, после чего он узнал о петиции «Zero Carbon Campaign», сутью которой является вынесение темы о введении налога на углеродные выбросы на парламентское обсуждение. Правительство Великобритании ранее уже заявляло о плане по сокращению выбросов парниковых газов на 78% к 2035 году. «Я надеюсь собрать 100 тыс. подписей под этой петицией, чтобы налог на углеродные выбросы был вынесен на парламентское обсуждение», – заявил 11-летний Джуд. Юный энвайроменталист намерен проходить пешком по 16 км ежедневно, в следующие 21 день, пока не доберется до Лондона. Мама Джуда поддерживает сына и отправится в это нелегкое путешествие вместе с ним.