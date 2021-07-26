Румынский социолог Дору Петруци раскритиковал поведение депутатов ПДС, которые прервали работу учредительного заседания нового парламента, не одобрив ни одного решения.

«Сегодня, к сожалению, ожидания были другими. После двух недель популистских заявлений, с достаточным числом конфузов и отсутствия координации, ничего не сделать в первый день работы парламента, когда все ждут хоть чего-то…Может быть тактика такая, кто знает?» – написал Петруци в социальной сети.

На учредительном заседании парламента предстояло выбрать руководство законодательного органа. И.о. лидера ПДС Игорь Гросу попросил перерыв на неопределенный срок, сформулировав предложение «от имени фракции ПДС», хотя официально в парламенте фракции еще не сформированы.

Депутаты ПДС не дождались мнения депутатов других партий покинули зал. Председательствующий Эдуард Смирнов объявил перерыв до 29 июля.