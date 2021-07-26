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Газета "Кишиневские новости"

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Майя Санду: Порядок должен начинаться с парламента

Майя Санду: Порядок должен начинаться с парламента
26 июля
12:01 2021
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На открытии сессии вновь избранного законодательного органа выступила глава государства. Она с радостью сообщила, что за восемь месяцев пребывания в должности впервые предстала перед депутатами.

Может быть, поэтому речь Майи Санду была очень пространной и продлилась 40 минут. Президент назвала новое парламентское большинство «честным и реформаторским», заявила, что порядок «должен начинаться с парламента», а депутаты должны быть примером для всех граждан. Она пообещала, что парламентское большинство, новое правительство и президент «будут работать вместе».

В своем выступлении президент затронула все многочисленные проблемы, с которыми сталкивается страна – от аграрной сферы до социальных вопросов, от культуры до экологии, от реформы юстиции до административного устройства.

По сути, это было изложение программы нового правительства, которое, по утверждению Санду, предстоит назначить в ближайшие дни.

Президент пообещала: «После стольких неудач, хотя бы сейчас, спустя 30 лет, построим государство для всех граждан, а не для «своих». Настало время для настоящей революции в управлении страной, когда политики и институты служат интересам общества».

Звучит красиво, но, как известно, «гладко было на бумаге»…  

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