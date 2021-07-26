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Газета "Кишиневские новости"

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Смирнов: Отныне Парламент Республики Молдова XI является полномочным

Смирнов: Отныне Парламент Республики Молдова XI является полномочным
26 июля
11:51 2021
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После того, как в пятницу, 23 июля, Конституционный суд утвердил результаты досрочных парламентских выборов, состоявшихся 11 июля, президент Майя Санду немедленно издала указ о проведении учредительного заседания законодательного органа. И вот сегодня, 26 июля, депутаты появились на рабочих местах. Правда, не все. Из 101 народного избранника в зал пришел 91. По понятным причинам отсутствует Илан Шор, который никак не может выяснить свои отношения с правоохранительными органами, и Оазу Нантой, который накануне, отдыхая в Болгарии, решил тряхнуть стариной и прыгнуть с парашютом, в результате чего получил травму и оказался на больничной койке. Где остальные девять отсутствующих и кто они, остается тайной.

Согласно закону, до избрания руководящих органов парламента на заседании председательствует старейший из депутатов. Уже в третий раз подряд (случай сам по себе уникальный!) эта функция возложена на члена Блока коммунистов и социалистов, представителя ПСРМ Эдуарда Смирнова. Он возглавлял работу законодательного органа в течение длительного времени в 2015 и 2019 годах.

Кстати, перед заседанием одна дама-унионистка, пролетевшая мимо депутатского кресла, с возмущением написала в социальной сети, что заседание будет открывать человек, ни слова не говорящий по-румынски. Вопреки этому заявлению, Эдуард Смирнов вполне справился с проблемой и провел заседание на государственном языке.

На первом заседании парламента с пространной речью выступила президент Молдовы Майя Санду, явно упиваясь победой своих однопартийцев. Весь пафос речи главы государства был явно направлен отнюдь не простым согражданам, а тем, кто отныне будет дергать за ниточки исполнителей задуманных перемен в стране. Не случайно Майя Санду демонстративно взирала во время исполнения Гимна страны на флаг Евросоюза, а не на символ Молдовы.

Сразу же после речи президента все 63 депутата правящей партии по команде своего лидера Гроссу ушли из зала, тем самым сделали невозможным дальнейшую работу законодателей.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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