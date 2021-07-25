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Газета "Кишиневские новости"

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В Калифорнии и Неваде не могут справится с пожарами и огненными смерчами

В Калифорнии и Неваде не могут справится с пожарами и огненными смерчами
25 июля
19:32 2021
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Американские пожарные безуспешно пытаются взять под контроль лесные пожары в штатах Калифорния и Невада, сообщает ВВС.

Луна в американском штате Вашингтон окрасилась нездоровым оранжевым цветом из-за количества смога от лесных пожаров. Сухой воздух и экстремально высокие температуры уже два месяца не дают покоя жителям западного побережья США. В штатах Калифорния и Невада введен красный режим метеорологической опасности. Гражданам советуют не покидать домов без неотложной причины, стараться находится в зоне кондиционирования воздуха и пить больше воды. Из некоторых городов поступают сообщения о перегрузках на линиях электропередач. Пожары стремительно распространяются по лесным массивам Невады и Калифорнии, а сильные ветры приводят к устрашающему явлению – «огненное торнадо», когда огонь, сворачиваясь воронкой, перемещается по местности. Скорость движения такого торнадо может достигать 200 км/ч, а температура в эпицентре превышает 1500 градусов по Цельсию. Видеокадры с места событий запечатлели, как бригада пожарных проезжает через раскаленное облако искр. Небо над двумя штатами заволокло черными облаками дыма на фоне ярко оранжевого пламени.

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