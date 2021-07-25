Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 июля 251489 излечившихся
25 июля
19:31 2021
На сегодняшний день в стране 251489 человек прошли лечение и 6244 умерли от инфекции COVID-19.
На 25 июля в Молдове подтверждены 258624 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 588 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21685 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 192 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 48 в крайне тяжелом состоянии (8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).