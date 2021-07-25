По официальным данным, поисково-спасательная операция в завалах рухнувшего многоквартирного дома в Майами подошла к концу. Одну жертву так и не удалось найти.

Трагедия, связанная с обрушением 12-этажного дома в американском городе Майами, штат Флорида, произошла месяц назад, 24 июня. На протяжении всего этого времени велась масштабная операция, нацеленная на спасение возможных выживших. К сожалению, спасти из-под завалов удалось лишь несколько человек в первый час после происшествия, в связи с чем 7 июля властям пришлось сменить статус операции с поисково-спасательной на устранение последствий трагедии. Военным и пожарным пришлось пробираться через 13 тыс. тонн обвалившегося цемента, работы тормозил тропический шторм, накрывший побережье. Белым домом был введен режим ЧП во Флориде. По завершении операции, в списке погибших оказалось 97 человек, еще одну жертву так и не удалось обнаружить. Власти выразили свою признательность спасателям, которые продолжали работать, несмотря на ужасающие погодные условия, и принесли соболезнования семьям погибших.