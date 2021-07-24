Российский оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса принял решение о возобновлении авиасообщения с Молдовой с 9 августа.

Авиарейсы Москва – Кишинев будут совершаться три раза в неделю. Всем иностранцам заранее необходимо сделать ПЦР тест на коронавирус и представить его на месте прибытия посредством мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». На сайте Роспотребнадзора в частности говорится: «Для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также граждан Республики Белоруссия, въезжающих в Российскую Федерацию с территорий Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан через воздушные пункты пропуска эта норма вступает в силу с 1 сентября 2021 года».