В руки спецслужб Белоруссии попал потенциальный источник ценнейшей информации, оппозиционный журналист, создатель телеграм-канала Nexta, Роман Протасевич.

Как уже сообщалось, в минувшее воскресенье он летел на самолете рейсом Афины – Вильнюс, борт незапланированно сел в Минске, предполагалось, что он заминирован. В ходе проверки документов журналист был задержан, так как ранее был объявлен в розыск, и препровожден в неизвестном направлении. Теперь, без сомнения, в Комитете государственно безопасности узнают, какие страны, по каким каналам и через кого финансировали белорусскую оппозицию. Недаром с раннего утра в понедельник, включился хор «осуждающих акт государственного терроризма». Глава комитета Сената США Боб Менендес предлагает запретить авиакомпаниям летать над Белоруссией. «Мы призываем Международную организацию гражданской авиации незамедлительно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для авиации», – говорится в заявлении сенатора.

Литва очень активно поддерживает оппозицию в соседней стране, а «самая главная домохозяйка» Светлана Тихановская получила в Вильнюсе даже «удостоверение президента Белоруссии». Поэтому литовское правительство выступило со специальным заявлением: «ЕС должен предпринять действенные меры по защите лиц гражданами какой бы страны они не являлись, если им грозит опасность по причине неадекватных действий режима. Вместе с международными партнерами мы будем добиваться того, чтобы белорусское воздушное пространство было закрыто для международных рейсов. То, что произошло сегодня, является выпадом не только против Литвы, но и сигналом для всего Евросоюза и международных организаций». Латвийская авиакомпания AirBaltic обслуживающая три прибалтийские страны, в понедельник прекратила полеты над Белоруссией. Уже два рейса из Риги в Тбилиси прошли над территорией России.

МИД Польши вызвал посла Белоруссии на проработку в связи с задержанием Протасевича. В то же время премьер-министр Матеуш Моравецкий, цитируемый Польским агентством печати, заявил: «Санкции должны касаться в первую очередь вопросов воздушного движения над территорией Белоруссии и запрета полетов для белорусских авиакомпаний. Последствия также должны нести лица, непосредственно ответственные за террористические действия». В данном деле есть один момент, который очень волнует Варшаву. Протасевич с прошлого года обитает в Польше, и с ее территории осуществляет информационные вбросы в Белоруссию. Снабжают данными журналиста, предполагается, польские спецслужбы, которые поддерживают постоянную связь с своими источниками в Минске. Если Протасевич заговорит, а в этом никто не сомневается, то белорусское КГБ вскроет всю польскую шпионскую сеть, которая выстраивалась годами.

Без сомнения, Минск поделится информацией с Москвой, что вызывает в Варшаве еще большее уныние.