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Газета "Кишиневские новости"

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Индия заявила о существовании опасного сингапурского штамма Covid-19

20 мая
16:26 2021
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Правительство Сингапура отрицает обвинения индийских властей в обнаружении нового штамма коронавируса, сообщает ВВС.

Руководство индийского округа Дели призвало остановить авиасообщение с Сингапуром в связи с якобы выявленным там крайне опасном для детей новым типом коронавируса. Индийские власти обеспокоены, что игнорирование опасности может привести к третьей волне Covid-19. Откуда взялась информация неизвестно. Представители министерства здравоохранения Сингапура отреагировали резко негативно на беспочвенные обвинения. «Штамм, превалирующий в большинстве случаев заражения коронавирусом в последние недели, наименован B.1.617.2 и происходит из Индии. […] Не существует никакого «сингапурского штамма».

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