Правительство Сингапура отрицает обвинения индийских властей в обнаружении нового штамма коронавируса, сообщает ВВС.

Руководство индийского округа Дели призвало остановить авиасообщение с Сингапуром в связи с якобы выявленным там крайне опасном для детей новым типом коронавируса. Индийские власти обеспокоены, что игнорирование опасности может привести к третьей волне Covid-19. Откуда взялась информация неизвестно. Представители министерства здравоохранения Сингапура отреагировали резко негативно на беспочвенные обвинения. «Штамм, превалирующий в большинстве случаев заражения коронавирусом в последние недели, наименован B.1.617.2 и происходит из Индии. […] Не существует никакого «сингапурского штамма».