Власти испанского города Барселона поставили задачу к середине века избавиться от использования видов энергии, наносящих вред экологии. Для этого необходимо прекратить выбросы от сжигания углеродного топлива.

Один из способов – создание солнечных электростанций. И в порядке эксперимента начато внедрение проекта по превращению тротуарной плитки в солнечные батареи. Пока оборудован лишь небольшой участок – полсотни квадратных метров. Подсчитано, что эти батареи смогут производить свыше семи с половиной тысяч киловатт в год, что позволит обеспечить экологически чистой энергией три дома.

Тестирование продлится полгода, и, если эксперимент себя оправдает, площадь тротуаров-электростанций будет расширена, сообщает «The Guardian».