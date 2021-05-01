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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Тротуар в Барселоне превратили в солнечную батарею

Тротуар в Барселоне превратили в солнечную батарею
01 мая
12:46 2021
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Власти испанского города Барселона поставили задачу к середине века избавиться от использования видов энергии, наносящих вред экологии. Для этого необходимо прекратить выбросы от сжигания углеродного топлива.

Один из способов – создание солнечных электростанций. И в порядке эксперимента начато внедрение проекта по превращению тротуарной плитки в солнечные батареи. Пока оборудован лишь небольшой участок – полсотни квадратных метров. Подсчитано, что эти батареи смогут производить свыше семи с половиной тысяч киловатт в год, что позволит обеспечить экологически чистой энергией три дома.

Тестирование продлится полгода, и, если эксперимент себя оправдает, площадь тротуаров-электростанций будет расширена, сообщает «The Guardian».       

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